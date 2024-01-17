أوشك موسم أسماك البطارخ والفوارغ على الانتهاء في دمياط، بعد أن مر عليه شهر كامل، حيث تنوعت فيه أحجام أسماك البوري «المبطرخ» من حجم الصغير الكيلو 6 سمكات، و4 سمكات وسمكتين، وكلما زاد حجم السمكة زاد حجم «البطروخ» وزاد سعر الفارغة.



الحاج عبده البش تاجر في سوق السمك الصغير بدمياط، يؤكد أن الاقبال كان كبيرا هذا العام، والسمك كان أقل من العام الماضي، لذلك كانت الأسعار مرتفعة بعض الشيء عن العام الماضي، خاصة «الفوارغ» والتي وصلت إلى 80 جنيها.



وأكد عبده درة، أحد بائعي الأسماك بدمياط، أن "الفوارغ" هي أكلة البسطاء، ويتنظرونها من العام للعام وتباع بسعر رخيص، ففي الأيام العادية يصل سعر نفس سمكة البوري إلى 120 جنيها، ويقبل عليها أهالي دمياط، خاصة السيدات، فهن يتفنن في طهي الفوارغ والبطارخ بطرق مختلفة، أهمها وأكثرها شعبية أكلة الصيادية، والسينجاري، والمقلي، والشوربة البيضاء.



ويقول عبد الباقي العزبي، -أحد المواطنين- إنه ينتظر موسم البطارخ بفارغ الصبر، ويشتري منه كمية تكفيه لمدة عام، لأن سعر البطارخ يرتفع بدرجة كبيرة بعد انتهاء الموسم، ويتعامل معها كالذهب، إذ يرتفع السعر ولا ينخفض.



وقال إنه يشتريها «نية» ويحفظها في الثلاجة بعد تمليحها، وأحيانا يحتفظ ببعض البطارخ ليصنعها مدخنة، أو محمرة أو صينية بطارخ، وقال إنه يختار البطارخ بخبرته، فبلونها أحيانا، وبسماكة غلافها الخارجي أحيانا.



وتعد البطارخ من أغلى المأكولات البحرية، في أسواق الأسماك المنتشرة.



وأكدت زهيرة المنجي، أن هذا الموسم كانت أسماكه قليلة بعض الشيء عن العام الماضي، ويظهر ذلك من عدد المحلات التي تبيع البوري المبطرخ، مشيرة إلى أن أسعار السمك الكبير تبدأ من 175 جنيها إلى 200 جنيه للكيلو الواحد، وأسعار البطارخ تبدأ من 500 جنيه وتصل إلى 1000 جنيه في نهاية الموسم.