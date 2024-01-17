أثنى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، على الدور المصري حكومة وشعبا تجاه القضية الفلسطينية، قائلا: «أحيي مصر وشعب مصر وكل مكونات الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس ورئيس الوزراء والمؤسسات الأمنية».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء، أن التنسيق مع مصر يسير على أعلى المستويات، لافتا إلى تواجد وفد من القيادة الفلسطينية بالقاهرة الآن؛ للتنسيق بشأن القضايا المتعلقة بقطاع غزة ومعبر رفح.

ولفت إلى تنسيق السلطة الفلسطينية مع مصر حول النوايا الإسرائيلية المتعلقة بالسيطرة على مدينة رفح الفلسطينية، قائلا: «التنسيق مع مصر شبه يومي، فمصر هي حامية المشروع الوطني الفلسطيني».

وأشار إلى بذل مصر قصارى جهودها في سبيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في مواجهة التعنت الإسرائيلي، قائلا: «هناك غرفة عمليات مشتركة لإدخال المساعدات، والمعطل الرئيسي بالنسبة لنا هو إسرائيل فمصر تبذل قصارى جهودها لعبور المساعدات وكل ما يحتاجه القطاع؛ ولكن الإجراءات الإسرائيلية والتفتيش يعرقل كل شيء».

ونوه إلى منع حكومة الاحتلال كذلك دخول الصحافة الدولية إلى قطاع غزة، متابعا: «نحن في جميع الأحوال في خندق واحد مع الشقيقة مصر ويجمعنا الألم وتوحدنا المعاناة، بيننا عهد الدم والعروبة والإخوة وعهد الشعب للشعب والقيادة للقيادة؛ لذلك نتواصل على كل المستويات مع الشقيقة مصر».