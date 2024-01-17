حقق فيلم «شماريخ» أمس، 119 ألف جنيه، ليحتل بذلك المركز الرابع في منافسات شباك التذاكر، ويصل إجمالى إيراداته بعد 6 أسابيع عرض، إلى 26 مليون جنيه و160 ألفا.



الفيلم تأليف وإخرج عمرو سلامة، وبطولة آسر ياسين، وأمينة خليل، وخالد الصاوى، وآدم الشرقاوى، وسامى مغاورى، وهدى المفتى، بالإضافة إلى الفنان الراحل مصطفى درويش، والذى كان قد انتهى قبل رحيله من غالبية مشاهده.



وتدور أحداث الفيلم حول «رءوف»، الابن غير الشرعى لتاجر الأسلحة المصرى القاسى القلب «سليم أهل»، والذى يقوم فى الظل بأعمال والده «القذرة» على أمل أن يتم الاعتراف به فى العائلة فى يوم من الأيام. ورغم أن عمله الأساسى هو اغتيال الأشخاص، إلا أنه يفقد عزيمته عندما يطلب منه القضاء على «أمينة» وهى ابنة إحدى ضحاياه السابقين، وذلك عندما تبدأ فى ملاحقة قاتل والدها، وبدلا من أن يقتلها يساعدها على الهروب ويهرب معها.