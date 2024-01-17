حماس: أكثر من 800 ألف فلسطيني في قطاع غزة يعيشون مجاعة حقيقية

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن أكثر من 800 ألف فلسطيني في قطاع غزة يعيشون مجاعة حقيقية، منوهًا أن «الاحتلال يمنع إدخال المساعدات والمواد الغذائية والتموينية والوقود والغاز والمواد الضرورية».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن «النازحين في غزة يعيشون مأساة حقيقية لا يمكن وصفها أو التعبير عنها بالكلمات»، مشيرًا إلى أن «كل مقومات الحياة الطبيعية انعدمت».

وأشار إلى أن «الإصابات بالأمراض المعدية بلغت 400 ألف إصابة»، قائلًا إن أعداد الجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني تجاوزت 61 ألفًا، وهم محرومون من السفر للعلاج خارج قطاع غزة، في ظل جرائم الاحتلال ضد المستشفيات وإخراجها عن الخدمة.

ونوه أن «الاحتلال النازي لم يترك أي جريمة بشعة إلا وارتكبها ضد قطاع غزة، خلال ما يزيد عن 100 يوم كاملة من القصف والتطهير والتدمير وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية».

ولفت إلى أن «الاحتلال ارتكب أكثر من 2000 مجزرة خلفت ما يزيد 31 ألفًا من الشهداء والمفقودين»، مشيرًا إلى أن «الكيان يواصل في الوقت ذاته عدوانه واستهدافه للمقاومين في مخيمات الضفة الغربية».