كشفت وكالة الأنباء السيرلانكية أن 6 أشخاص، اعتقلوا في سريلانكا بتهم فساد ضمن تحقيق فتحته السلطات بشأن مافيا القروض عبر الإنترنت.

ووفقا للوكالة قال زعيم المعارضة السريلانكية ساجي بريماداسا، إن مافيا أجنبية تعمل على استغلال الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد من أجل تقديم قروض وهمية على الإنترنت، كما يقومون بابتزاز أشخاص يتعثرون عن الدفع بنشر معلوماتهم الشخصية وترهيبهم.

وطلب زعيم المعارضة من جميع الذين حصلوا على قروض من هؤلاء الأشخاص عدم سدادها لأن عملية الإقراض غير قانونية.

وكانت أوقفت شعبة التحقيق في الجرائم الحاسوبية 6 أشخاص متورطين، حيث تم الكشف عن وجود 5 مواطنين صينيين من بينهم 3 نساء صينيات، بحسب الوكالة.

وبينت التحقيقات أن البيانات الشخصية الموجودة في هاتف الشخص الذي يأخذ القرض، يتم الحصول عليها من خلال التطبيق المقدم للتنزيل أثناء التقدم للحصول على القرض. ثم يتمثل عمل المتهمين في التهديد بنشر معلومات تشهيرية عن المقترضين إذا تخلفوا عن سداد القرض.

وطالب زعيم المعارضة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تنفيذ مثل هذه عمليات الاحتيال أثناء إصدار قوانين جديدة وأن على القادمين إلى البلاد التحقق من شروط تأشيراتهم وترحيلهم من البلاد.