إرجاء عودة بلينكن إلى أمريكا بعد تعطل طائرته في سويسرا

لم يتمكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، من العودة إلى بلاده كما كان مقررا اليوم الأربعاء، بسب عطل خطير في طائرته.

وبعد السفر جوا من دافوس إلى زيورخ بمروحية والصعود على متن الطائرة المعدلة بوينج 737، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ومرافقوه بأن الطائرة ليست آمنة للسفر نظرا لعدم التمكن من إصلاح تسرب أكسجين تم اكتشافه في وقت سابق.

وجرى إرسال طائرة أصغر حجما من بروكسل إلى زيورخ لتحمل بلينكن إلى بلاده، في حين اضطر العديد من مساعديه والصحفيين المرافقين إلى للسفر لواشنطن على رحلات تجارية.

ومن المعتاد حدوث مشكلات في الطائرات، إلا أن ما حدث اليوم يأتي في وقت صعب بالنسبة لشركة بوينج، فقد علقت الجهات التنظيمية عمل العديد من طائراتها طراز "737 ماكس 9" في أعقاب حادث وقع لطائرة تابعة لشركة "آلاسكا ايرلاينز" يوم 5 يناير الجاري، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وفي سبتمبر الماضي، أرجأ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترود عودته من الهند عقب قمة مجموعة العشرين في نيودلهي بسبب عطل ميكانيكي في طائرته.

كما تعرض أسطول الطائرات الحكومية الألمانية القديمة لسلسلة من المشكلات خلال رحلات طويلة، مما دفع السلطات في برلين إلى تسريع إخراج طائرات مثل إيرباص (أيه 340) من الخدمة وشراء طائرات من الجيل الجديد "أيه 350".