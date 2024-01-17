رئيس وزراء فلسطين: مخاطبة العرب لأمريكا بلغة المصالح أملنا في الاستقلال ‏

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، إن فلسطين تقف أمام فرصة تاريخية من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي على أراضيها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشددا على ضرورة استغلال التضحيات و «شلال الدماء الذي سال في قطاع غزة والضفة الغربية» في سبيل تحقيق منجزات سياسية لشعب فلسطين.
ونوه خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء، إلى أهمية الدور والحراك العربي خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى زيارة وزراء الخارجية العرب العديد من العواصم والدول بمختلف أنحاء العالم؛ بهدف حشد الدعم للقضية الفلسطينية، قائلا: «اعتقد أنهم زرعوا.. ونحن في انتظار الحصاد».
وشدد على ضرورة إجبار دولة الاحتلال بالاستجابة إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي؛ بإنهاء الاحتلال وتأسيس دولة فلسطينية متواصلة الأطراف ذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف، معقبا: «لابد لإسرائيل أن تدفع ثمن جرائمها وتخضع للقانون الدولي وألا تكون دولة مارقة».
ودعا الدول العربية إلى استخدام مصالحها المشتركة مع الولايات المتحدة كقوة ضغط؛ من أجل تحقيق إنجازات سياسية بالقضية الفلسطينية، قائلا: «إذا استمرينا في مسلسل الأمنيات؛ اعتقد أننا لن نحصل على أي شيء، علينا أن نخاطب العالم بلغة المصالح المشتركة؛ عندها سيكون لفلسطين غد مشرق لأبنائها وأمتها العربية».