رئيس وزراء فلسطين: مخاطبة العرب لأمريكا بلغة المصالح أملنا في الاستقلال ‏

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، إن فلسطين تقف أمام فرصة تاريخية من أجل إنهاء ‏الاحتلال الإسرائيلي على أراضيها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشددا على ضرورة استغلال ‏التضحيات و «شلال الدماء الذي سال في قطاع غزة والضفة الغربية» في سبيل تحقيق منجزات ‏سياسية لشعب فلسطين. ‏

ونوه خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع ‏عبر شاشة «‏ON E‏» مساء الثلاثاء، إلى أهمية الدور والحراك العربي خلال المرحلة المقبلة، ‏مشيرا إلى زيارة وزراء الخارجية العرب العديد من العواصم والدول بمختلف أنحاء العالم؛ بهدف ‏حشد الدعم للقضية الفلسطينية، قائلا: «اعتقد أنهم زرعوا.. ونحن في انتظار الحصاد». ‏

وشدد على ضرورة إجبار دولة الاحتلال بالاستجابة إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون ‏الدولي؛ بإنهاء الاحتلال وتأسيس دولة فلسطينية متواصلة الأطراف ذات سيادة وعاصمتها ‏القدس الشريف، معقبا: «لابد لإسرائيل أن تدفع ثمن جرائمها وتخضع للقانون الدولي وألا تكون ‏دولة مارقة». ‏

ودعا الدول العربية إلى استخدام مصالحها المشتركة مع الولايات المتحدة كقوة ضغط؛ من أجل ‏تحقيق إنجازات سياسية بالقضية الفلسطينية، قائلا: «إذا استمرينا في مسلسل الأمنيات؛ اعتقد ‏أننا لن نحصل على أي شيء، علينا أن نخاطب العالم بلغة المصالح المشتركة؛ عندها سيكون ‏لفلسطين غد مشرق لأبنائها وأمتها العربية».‏