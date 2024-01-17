رئيس وزراء فلسطين: الولايات المتحدة منحت إسرائيل 14 مليار دولار خلال حرب غزة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، إن الولايات المتحدة الأمريكية التي وصفها بـ «راعية دولة الاحتلال.. والأب الحنون»؛ عاجزة أمام القرار الإسرائيلي، مشيرا إلى انعكاس ذلك على تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول «شعوره بالإحباط من الإسرائيليين.. والأمر كذلك بالنسبة للرئيس بايدن».
ولفت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء، إلى فشل محاولات الضغط الأمريكية على حكومة الاحتلال؛ من أجل زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قائلا: «إسرائيل تضرب بعرض الحائط قرارات الإدارة الأمريكية».
وتابع: «الولايات المتحدة التي تدعو إسرائيل إلى الإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المالية؛ هي نفسها من تحاصرنا، ولا تمنحنا أية مساعدات، في حين أقرت مبلغ 14 مليار دولار للاحتلال خلال هذه الحرب».
وأوضح أن الحديث عن أفق سياسي في ظل استمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة؛ لن يحدث، معقبا: «نحن نحتاج القرار الدولي تقوده أوربا والولايات المتحدة؛ والعرب من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطيني وقبول عضويتها بالأمم المتحدة».
ودعا الولايات المتحدة إلى رفع منظمة التحرير الفلسطينية من لائحة قوائم الإرهاب وفق التصنيف الخاص بالكونجرس الأميركي والاعتراف بدولة فلسطين والتوقف عن استخدام حق النقض الفيتو بالجمعية العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، منوها أن الولايات لا تضغط على دولة الاحتلال بالقدر الكاف لا سيما في ضوء ما تمتلكه من أدوات ضغط حقيقية.