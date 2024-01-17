رئيس وزراء فلسطين: الولايات المتحدة منحت إسرائيل 14 مليار دولار خلال حرب غزة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، إن الولايات المتحدة الأمريكية التي وصفها بـ «راعية ‏دولة الاحتلال.. والأب الحنون»؛ عاجزة أمام القرار الإسرائيلي، مشيرا إلى انعكاس ذلك على ‏تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول «شعوره بالإحباط من الإسرائيليين.. ‏والأمر كذلك بالنسبة للرئيس بايدن».‏

ولفت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع ‏عبر شاشة «‏ON E‏» مساء الثلاثاء، إلى فشل محاولات الضغط الأمريكية على حكومة الاحتلال؛ ‏من أجل زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قائلا: «إسرائيل تضرب بعرض الحائط ‏قرارات الإدارة الأمريكية».‏

وتابع: «الولايات المتحدة التي تدعو إسرائيل إلى الإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية وحقوق ‏الشعب الفلسطيني المالية؛ هي نفسها من تحاصرنا، ولا تمنحنا أية مساعدات، في حين أقرت ‏مبلغ 14 مليار دولار للاحتلال خلال هذه الحرب».‏

وأوضح أن الحديث عن أفق سياسي في ظل استمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة؛ لن يحدث، ‏معقبا: «نحن نحتاج القرار الدولي تقوده أوربا والولايات المتحدة؛ والعرب من أجل الاعتراف ‏بالدولة الفلسطيني وقبول عضويتها بالأمم المتحدة».‏

ودعا الولايات المتحدة إلى رفع منظمة التحرير الفلسطينية من لائحة قوائم الإرهاب وفق ‏التصنيف الخاص بالكونجرس الأميركي والاعتراف بدولة فلسطين والتوقف عن استخدام حق ‏النقض الفيتو بالجمعية العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، منوها أن الولايات لا تضغط على دولة ‏الاحتلال بالقدر الكاف لا سيما في ضوء ما تمتلكه من أدوات ضغط حقيقية.‏