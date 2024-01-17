حماس: قياداتنا لن تغادر غزة طواعية إما النصر أو الشهادة

قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، إن قادتها في قطاع غزة لا يريدون مغادرة القطاع المحاصر طواعية في ظل إرسال جيش الاحتلال الإسرائيلي لمزيد من القوات.

وقال مصدر في حماس، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في بيروت، اليوم الأربعاء: "إما النصر أو الشهادة"، مضيفا أن غزة أرضهم وأن دماء القادة ليست أغلى من دماء الشعب.

يذكر أن تعقب قادة حماس في القطاع من أحد أهم أهداف جيش الاحتلال، الذي يعتقد أن قادة حماس موجودون في شبكة أنفاق ضخمة أسفل قطاع غزة.

ويشكل هذا تحديا هائلا لقوات الاحتلال، والهدف الرئيسي لجيش الاحتلال هو يحيى السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة.

وجددت حركة حماس رفضها لحل الدولتين، حيث قال خالد مشعل رئيس حركة حماس في الخارج وفقا لبيان، إن الحل هو التخلص من الاحتلال.

وأضاف: "يطالب شعبنا الفلسطيني بالحرية والتحرر من الاحتلال والاستقلال وتأسيس دولة فلسطينية"، ذاكرا أن وجود الكيان الصهيوني مرفوض "بصورة قاطعة".