رئيس وزراء فلسطين: كل محاولات نتنياهو مع دول إفريقيا لاستيعاب اللاجئين فشلت

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، إن مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة؛ لا يزال على رأس أولويات حكومة الاحتلال من الحرب الجارية على قطاع غزة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء، أن مخطط التهجير إلى سيناء ليس جديدا، مشيرا إلى فشل محاولات الاحتلال في عام 1954 بتوطين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة إلى سيناء المصرية في أعقاب تظاهرات القيادات الفلسطينية أنذاك.

ولفت إلى تكرار المحولات ذاتها ضمن مشروع «غيورا آيلاند» عام 2000م، مضيفا: «اليوم تتكرر المحاولات في مشروع نتنياهو، وموقف الرئيس السيسي حيال هذا الموضوع واضح، فقد أكد للرئيس أبو مازن؛ أن مصر تعتبر هذا الموضوع خطا أحمر».

وشدد على ضرورة بذل الجهود كافة في سبيل إدخال المساعدات؛ من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه أمام سياسة التجويع الإسرائيلية، مؤكدا أن «الشعب الفلسطيني لا يريد أن يهاجر لا قسرا ولا طوعا».

وأوضح أن المخطط لا يقتصر وحسب على ترحيل أبناء الشعب الفلسطيني إلى مصر والأردن؛ بل كذلك بعض الدول الإفريقية ودولة البوسنة والهرسك، مشيرا إلى تفاوض حكومة الاحتلال مع هذه الدول؛ لمحاولة استيعاب بعض اللاجئين الفلسطينيين، معقبا: «لا شعبنا كان سيذهب.. ولا هذه الدول قبلت».