وزير الاقتصاد الألماني يحث الولايات والسلطات المحلية على تسريع التوسع في طاقة الرياح

حث وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك الولايات الاتحادية والسلطات المحلية على تسريع وتيرة التوسع في إنتاج طاقة الرياح.

وقال هابيك لصحيفتي "شتوتجارتر تسايتونج" و"شتوتجارتر ناخريشتن" في تصريحات نشرت اليوم الأربعاء: "نشهد أخيرا زخما متزايدا مرة أخرى في التوسع في طاقة الرياح البرية، خاصة فيما يتعلق بالتراخيص والمنشآت الجديدة".

ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، على حد قوله. وقال هابيك إنه من المهم الآن أن تعمل الولايات الاتحادية والسلطات المحلية والصناعة جنبا إلى جنب مع الحكومة الاتحادية لتنفيذ تدابير التسريع باستمرار.

وحقق التوسع في طاقة الرياح البرية تقدما كبيرا في العام الماضي، ولكن لا تزال هناك فجوة بين هذا والأهداف السياسية. وفي عام 2023، تم تركيب 745 توربين رياح بريا جديدا بسعة إجمالية تبلغ حوالي 57ر3 جيجاوات في جميع أنحاء ألمانيا، أي بزيادة نحو 50% عن العام السابق.

ومع ذلك، لا يزال التوسع الحالي متخلفا عن الأهداف السياسية.