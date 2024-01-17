ماليزيا تطلق حملة بطاقات بريدية تدعو الأمم المتحدة للاعتراف بفلسطين

أطلقت ماليزيا، اليوم الأربعاء، حملة توجيه بطاقات بريدية إلى الأمم المتحدة، تطالبها بالاعتراف بفلسطين.

ووقع رئيس الحكومة الماليزية أنور إبراهيم والوزراء، بطاقات بريدية موجّهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تحث المنظمة الدولية على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وفقاً لوكالة "الأناضول" للأنباء.

وقال رئيس الحكومة الماليزية في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر): "هذه البطاقة البريدية الخاصة هي للتعبير عن رغبات شعب ماليزيا من خلال حث الأمم المتحدة على قبول فلسطين كدولة عضو، والمطالبة بوقف العنف والقسوة ضد الشعب الفلسطيني من قبل النظام الصهيوني على الفور."

وأضاف إبراهيم، الذي قاد شخصيا التعبئة الجماهيرية ضد الهجمات الإسرائيلية على غزة، أنه "سيتم تسليم البطاقة البريدية (التي وقعها) إلى جوتيريش من خلال الممثل الدبلوماسي الدائم لماليزيا لدى الأمم المتحدة."

وكتب على بطاقته البريدية الموجّهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة: "نناشد الأمم المتحدة قبول فلسطين دولة كاملة العضوية"، قائلاً: "آمل أن يحظى هذا الصوت الصادق للماليزيين باهتمام جدّي من غوتيريش".

وأوضح أن بإمكان الماليزيين شراء هذه البطاقات بدءا من الخميس، من جميع مكاتب البريد أو عبر الإنترنت، للمشاركة في حملة إيصال الرسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

وأمس الثلاثاء، انتقد إبراهيم الدول الغربية لتجاهلها واستمرار صمتها بشأن "الفظائع" التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين منذ 7 أكتوبر الماضي، واتهمها بـ"التواطؤ فعليا في الأعمال الخبيثة لجرائم ضد الإنسانية" في فلسطين.

وكانت ماليزيا قد أعلنت في ديسمبر الماضي، في بيان لمكتب رئيس الوزراء، حظر السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي، ومنع السفن المتجهة إلى إسرائيل من تحميل البضائع في موانئها.

وأوضحت أن تلك الإجراءات تأتي "ردا على تصرفات إسرائيل التي تتجاهل المبادئ الأساسية للإنسانية، وتخرق القانون الدولي من خلال استمرار المجازر والفظائع ضد الفلسطينيين".