الرئيس اللبناني يشدد على أهمية التزام الكيان الإسرائيلي باتفاق وقف إطلاق النار

شدد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم، على أهمية التزام الكيان الإسرائيلي باتفاق وقف إطلاق النار، وانسحابه من كافة الأراضي التي لا يزال يتواجد فيها ضمن المهلة المحددة، وضرورة وقف اعتداءاته المتمادية على القرى الجنوبية، ما يشكل انتهاكا فاضحا للاتفاق.

وأكد عون، خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يزور بيروت، أهمية إعادة الأسرى، وإعادة إعمار القرى والمناطق اللبنانية التي دمرها العدوان الإسرائيلي الأخير.

وبخصوص الأوضاع في الشرق الأوسط، أبرز الرئيس اللبناني ضرورة أن يحقق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في غزة نقلة نوعية بالمنطقة في حال التزم الكيان الإسرائيلي بكافة بنوده، وألا يشكل فقط إضافة إلى سلسلة اتفاقات تم التوصل إليها سابقا، وحالت الانتهاكات الإسرائيلية دون تحقيق أهدافها.

واعتبر عون أنه آن الأوان لوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني، وما يعنيه ذلك من العمل جديا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية.