وجه الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، رسالة إلى أهل غزة مع قرب سريان اتفاق وقف إطلاق النار، قائلا: «أول شيء أقول لشعب غزة: سامحونا قصرنا في حقكم كل هذه الشهور، ونسأل الله أن يُثبت هذا الاتفاق ويطبق كاملا، وتنتهي هذه المأساة التي عانى منها أهل غزة حتى الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية».



وشدد خلال مقابلة لـ «الجزيرة»، مساء الجمعة، على أهمية حشد الدعم الدولي لتقديم المساعدة اللازمة لأهالي غزة بمجرد بدء تطبيق الاتفاق، مشيرًا إلى أن العمل يجري مع مصر والأمم المتحدة لتأمين دخول المساعدات ودعم الأسر المنكوبة.



وأشار إلى بذل الوسطاء جهود مكثفة غير معلنة خلال الشهر الماضي لتهيئة الأرضية السياسية للوصول إلى الاتفاق، مشيدا بدور مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب، قائلا: «كان له دور حاسم في عملية المفاوضات والدفعة الأخيرة للاتفاق».



وأوضح أن الاتفاق الموقع هو نفسه الذي صاغته الأطراف الوسيطة في ديسمبر 2023 ، مشيرا إلى أن «الكل كان يعلم من كان يعرقل الاتفاق طيلة الفترة الأخيرة بدون الإشارة إلى هذا الطرف أو ذلك».



وأضاف أنه على مدار الخمسة عشر شهرًا الماضية من الحرب؛ شهدت قطر «كثيرًا من المغالاة والمزايدات حول دورها، وتعرضت لابتزاز رخيص من بعض السياسيين؛ الذين استغلوا الوضع لتحقيق أهدافهم السياسية وجعل قطر في مرمى الأهداف».