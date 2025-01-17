حصد نادي النصر الإماراتي لقب كأس السوبر الإماراتي القطري بعد فوزه الكبير على نادي قطر القطري بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد آل مكتوم.

وجاءت أهداف النصر الإماراتي، عن طريق كل من، على مبخوت «هدفين»، وغابياديني، وعبدالله تورى، وأحمد جشك، بينما سجل هدف قطر الوحيد اللاعب مالانجو.

وشهدت المباراة مشاركة اللاعب الجنوب أفريقي بيرسي تاو مع فريقه قطر القطري، بعد انتقاله مؤخرًا من النادي الأهلي، ولكنه لم يتمكن من مساعدة فريقه الذي يضمن أيضا أحمد عبدالقادر في تحقيق الفوز.

يذكر أن هذه البطولة هي الأولى من نوعها التي تجمع بين بطلي الدوري والكأس من الإمارات وقطر، وتأتي في إطار تعزيز التعاون الرياضي بين البلدين.