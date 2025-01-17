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أعداد جريدة الشروق
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لأول مرة.. وفد من المحكمة الجنائية الدولية يصل دمشق

دمشق - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 17 يناير 2025 - 5:50 م | آخر تحديث: الجمعة 17 يناير 2025 - 5:50 م

استقبل قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع وفداً من المحكمة الجنائية الدولية الذي وصل إلى سوريا اليوم الجمعة .

وبحسب بيان صادر عن الإدارة الجديدة في سوريا، التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني بوفد من المحكمة الجنائية الدولية برئاسة كريم أحمد خان المدعي العام للمحكمة.

ويرى مراقبون في دمشق أن الزيارة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية إلى سوريا ينتظرها مهمة النظر فى الملفات الكبيرة التي ينتظر أن ترفعها الإدارة الجديدة ضد عناصر وقيادات النظام السابق وارتكابهم لجرائم حرب.

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