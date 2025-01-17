تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد المعرض الاستيعادي "تجديف عذب ٢" للفنانة سهير أبو شادي، الذي يُفتتح في السادسة مساء السبت 18 يناير بقاعة صلاح طاهر، ويستمر حتى الاثنين 20 يناير، ضمن أنشطة الثقافة الهادفة إلى نشر قيم الجمال.

يضم المعرض 30 لوحة تجسد مراحل سهير أبو شادي الفنية: الأولى للطباعة البارزة على الخشب، الثانية الرسم بالحبر على الخشب، والثالثة التصوير بألوان الأكريليك.

جدير بالذكر أن الفنانة سهير أبو شادي تخرجت من كلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك عام 1968، وحصلت على درجة الماجستير في فن الجرافيك عام 1991، ودرجة الدكتوراه في الفن التشكيلي عام 2001. نالت مجموعة من الجوائز، ولها مقتنيات خاصة بالعديد من الأماكن الهامة، منها متحف الفن الحديث ووزارة الخارجية. كما أقامت الكثير من المعارض الخاصة بالقاهرة وبعض المحافظات، منها أسيوط، العريش، والسويس، وشاركت في عدة معارض جماعية محلية ودولية.