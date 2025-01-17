مقاطعة ألمانية: نتيجة فحص الإصابات الجديدة بالحمى القلاعية ستظهر اليوم

فيما يتعلق بالاشتباه بوجود حالات إضافية من الحمى القلاعية في ولاية براندنبورج شرقي ألمانيا، من المتوقع أن يتضح الأمر اليوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم مقاطعة بارنيم في الولاية: "حتى الآن، لم يتم تأكيد الشبهة أو نفيها"، وأضاف: " من المتوقع أن تظهر النتيجة النهائية اليوم الجمعة، الموافق 17 يناير 2025".

وكان تم الإعلان سابقًا عن وجود حالة اشتباه إضافية في مقاطعة بارنيم. وأوضح المتحدث أن الحالة ظهرت أمس الأربعاء، حيث قال: "خلال فحص سريري تم اكتشاف أعراض لدى حيوانات في إحدى المزارع الواقعة ضمن حدود مقاطعة بارنيم، تشير إلى احتمال إصابتها بالحمى القلاعية".

وتابع المتحدث أنه تم على الفور أخذ عينات من الحيوانات المشتبه بإصابتها، بهدف التمكن من الوصول إلى تشخيص دقيق، ولفت إلى أن العينات تم إرسالها مساء أمس إلى المختبر الإقليمي لتحليلها.

من جهته، صرح رئيس المقاطعة، دانيال كورت لإذاعة "آر بي بي" بأن التحليل الأولي للعينات لم يُسفر عن نتيجة قاطعة، وذكر أنه لهذا السبب تم أخذ عينات إضافية وإرسالها إلى معهد فريدريش-لوفلر لمزيد من الفحوصات.

وأضاف كورت:" نتوقع أن نحصل على نتيجة نهائية من هناك بعد هذه الفحوصات الإضافية. لن يكون ذلك في ساعات مساء اليوم، لكننا نعتقد بشكل راسخ أننا سنتثبت من الأمر بحلول اليوم".