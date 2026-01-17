سان جيرمان يهزم ليل بثلاثية في الدوري الفرنسي

سجل عثمان ديمبلي، المتوج بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، هدفين ليقود فريقه باريس سان جيرمان، لفوز كبير على ضيفه ليل 3 / صفر، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأحرز ديمبلي هدفا في الدقيقة 13 من صناعة رافينيا، وآخر في الدقيقة 64، من صناعة ديزيري دوي الذي أضاف الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

ويأتي هذا الفوز كمصالحة من سان جيرمان لجماهيره بعدما خسر الفريق أمام غريمه المحلي باريس إف سي صفر / 1 في كأس فرنسا، ليودع فريق المدرب لويس إنريكي المسابقة من دور الـ32.

وقفز باريس سان جيرمان إلى قمة الترتيب مؤقتا برصيد 42 نقطة بفارق نقطتين عن لانس الذي يلعب السبت في نفس الجولة مع أوكسير.

أما ليل فقد تجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف عن مارسيليا الثالث.