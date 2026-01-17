 حماس تعتبر تفاخر وزير الحرب الإسرائيلي بتدمير غزة اعتراف صريح بجرائم الإبادة الجماعية - بوابة الشروق
السبت 17 يناير 2026 10:58 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

حماس تعتبر تفاخر وزير الحرب الإسرائيلي بتدمير غزة اعتراف صريح بجرائم الإبادة الجماعية

وكالات
نشر في: السبت 17 يناير 2026 - 10:43 ص | آخر تحديث: السبت 17 يناير 2026 - 10:43 ص

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أن تفاخر وزير الحرب الإسرائيلي بتدمير قطاع غزة وتهنئته لجنوده على هذه الجريمة، اعتراف صريح بجرائم الإبادة الجماعية، في ضوء ما كشفت عنه وسائل إعلام غربية حول حجم الدمار، يشكّل تأكيداً جديداً على الاستهتار غير المسبوق في التاريخ الحديث بكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

وأوضح قاسم، اليوم السبت، أن ما يحدث في قطاع غزة من حرب إبادة جماعية وعمليات تطهير عرقي يُعد جريمة مكتملة الأركان، وباعتراف علني وصريح، ما يستوجب محاسبة حقيقية لكل منظومة الاحتلال التي تقف خلف هذه الجرائم، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وكان وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أعلن، أمس الجمعة، أن حي الشجاعية شرق مدينة غزة تم تدميره بالكامل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك