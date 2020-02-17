كويريتارو يصعد للمركز الرابع في الدوري المكسيكي بالفوز على نيكاكسا

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صعد كويريتارو إلى المركز الرابع في الدوري المكسيكي بعدما تغلب على نيكاكسا 3 / 2 مساء الأحد (صباح الاثنين بتوقيت جرينيتش) ضمن منافسات المرحلة السادسة من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز سانتوس لاجونا على تيجريس أونال 2 / 1 .

ورفع كويريتارو رصيده إلى 12 نقطة ليحتل المركز الرابع بفارق نقطتين خلف المتصدر بوماس أونام، بينما تجمد رصيد نيكاكسا عند ثماني نقاط في المركز الثامن.

وسجل الأهداف الثلاثة لكويريتارو، خايمي جوميز وأرييل ناهويلبان (الهدفان الثاني والثالث) في الدقائق الثالثة و18 و46 ، بينما سجل هدفي نيكاكسا، دانييل ألفاريز وماكسيميليانو سالاس في الدقيقتين 44 و82 ، وجاء هدف سالاس من ضربة جزاء.

وتغلب سانتوس لاجونا على تيجريس أونال 2 / 1 ليرفع الأول رصيده إلى ثماني نقاط في المركز التاسع ويتجمد رصيد تيجريس أونال عند سبع نقاط في المركز العاشر.

وتقدم سانتوس لاجونا بهدفين سجلهما إدواردو أجويري في الدقيقتين 40 و66 ثم رد تيجريس أونال بهدف للاعب أندري بيير جينياك في الدقيقة 77 .