تربية الأطفال في مجتمع مفتوح وحديث ليست سهلة؛ فيجب على الآباء والأمهات توخي الحذر بشأن النصائح التي تُوجه إلى الأبناء، وخاصة الفتاة.

ووفقًا لصحيفة "تايمز أوف إنديا"، فإنه على الآباء والأمهات إعطاء بعض النصائح الضرورية، والتي تعد دروسًا في الحياة إلى بناتهم قبل بلوغهن سن الـ13، حيث يبدأن في تشكيل شخصياتهن التي ستلازمهن داخل وخارج المنزل باقي حياتهن.

• البنت والولد متساويان في الحقوق والواجبات:

يجب أن تعلم أبناءك أن البنات والأولاد على قدم المساواة، والتأكد من حصولهم على نفس الفرص، وجعلهم يتعلمون تقدير واحترام بعضهم.

• أهمية رأيهن:

علّم ابنتك أن تكون حازمة ومرنة، واجعلها تشعر بأن "صوتها سيُسمع دائمًا"، وتذكر أن الفتيات في مثل هذا العمر يجب أن يشعرن بأنهن أحرار في قول ما يفكرون ويشعرون به دون مواجهة أي رفض أو سخرية.

• قول لاء

اسمح لابنتك بقول "لا" واتخاذ الخيارات وحدها عندما تشعر بعدم الارتياح؛ ما يساعدها على الشعور بأنها تستطيع السيطرة على الأشياء، ولكن يجب التعامل مع تلك الكلمة بحساسية شديدة قبل أن تصل الفتاة إلى سنوات المراهقة.

• التغيرات الجسدية ومرحلة البلوغ

التغيرات الجسدية وبداية مرحلة البلوغ يمكن أن يكون لها تأثير أكبر على الفتيات من الأولاد، ولكن بصفتك أحد الوالدين يجب أن تكون أكثر اطلاعًا على تلك التغيرات ومدركًا لها.

يجب تثقيف الفتاة وجعلها أكثر استعدادًا للتعامل مع التغييرات دون الشعور بأي شكل من الذنب، سواء كانت في الهرمونات أو الحيض أو النظافة الشخصية، فجميعها أشياء بحاجة إلى عناية إضافية؛ لذلك يقع على عاتق الآباء والأمهات التمهيد للفتاة بقبول تلك التغييرات دون أن تشعر بالضيق.

• إعطاء الثقة في الحديث

جزء كبير من عملية النمو وقضايا المراهقين هو عندما يبدأ الأطفال في الابتعاد عنك، فالفتيات على وجه الخصوص قد يشعرن بالخجل من الحديث عما يزعجهن، إلا أنه على الأم قول الأشياء الصحيحة لسد تلك الفجوة، بحيث تكون أول من تتعامل معها ابنتها في أوقات الشدة.

• علمها الحماية والدفاع عن نفسها:

بصفتك أحد الوالدين، يجب أن تكون بجانب طفلتك في كل لحظة، ولكن في الأوقات التي لا تستطيع التواجد معها؛ عليك أن تعلم ابنتك أن تكون قوية من الناحية البدنية والعاطفية.