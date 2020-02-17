تونس: ضبط شاحنة مهاجرين غير شرعيين على متنها 34 شخصا من جنسيات مختلفة

ضبطت قوات الأمن التونسية، اليوم الإثنين، شاحنة تقل 34 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة في ولاية صفاقس في طريقهم لاجتياز الحدود البحرية خلسة نحو أوروبا.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية أن الوحدات التابعة لفرقة الشرطة بصفاقس الشمالية تمكنت من ضبط شاحنة على متنها 34 شخصًا (بينهم 4 أطفال) تتراوح أعمارهم بين (11 سنة و33 سنة) يحملون جنسية دول إفريقية مختلفة صحبة شخصين (سائق الشاحنة ومرافقه).

وأضافت أنه بالتحري مع سائق الشاحنة ومرافقه، اعترفا بنقلهما للأشخاص المذكورين إلى منطقة حقونة من ولاية صفاقس للمشاركة في عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وذلك بالتنسيق مع شخصين آخرين، وقد تم حجز مبلغ مالي قدره 1300 دينار بحوزتهما، كما تم بعد تعميق التحريات القبض على أحد منسقي عملية الاجتياز وجار البحث عن آخر تبين أنه منظم عملية الاجتياز.