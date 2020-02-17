ضبط شابين بتهمة التحرش ودهس طالبة ثانوي بتروسيكل في كفر الشيخ

ضبط أمن كفر الشيخ، فجر اليوم، شابين، يقودان تروسيكل، بتهمة التحرش ودهس طالبة بالصف الثالث الثانوي.

كان اللواء محمود حسن مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بتلقي قسم ثان شرطة كفر الشيخ، إشارة من مستشفى كفر الشيخ العام، بوصول (هيام.م - 17 سنة)، طالبة بالصف الثالث الثانوي، تقيم بمدينة كفر الشيخ، جراء حادث اصطدام مركبة بخارية "تروسيكل"، دائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية من قسم ثانى كفرالشيخ إلى المستشفى العام، وسألت الطالبة المجني عليها، والتي اتهمت شابين يستقلان دراجة بخارية "تروسيكل" بدهسها وإصابتها بغرض التحرش بها، أثناء سيرها في منطقة العزبة الجديدة، رفقة زميلتها، في طريقهما لتلقي درس خصوصي.

تحرر المحضر اللازم، وضبط الشابين وهما (ي.و)، و(ي.ش)، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.