الرئيس الجزائري يعين كريم يونس وسيطا للجمهورية

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، تعيين كريم يونس المنسق السابق لهيئة الوساطة والحوار وسيطا للجمهورية.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، في بيان اليوم، أن الرئيس تبون استقبل اليوم كريم يونس بمقر رئاسة الجمهورية.

وكان كريم يونس ترأس لجنة الحوار الصيف الماضي، وهي اللجنة التي التقت بمختلف الفاعلين على الساحة السياسية وخرجت بمجموعة توصيات أبرزها تشكيل السلطة المستقلة للانتخابات، وتعديل قانون الانتخابات وهي الخطوة التي سمحت بإجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر الماضي كحل للأزمة السياسية التي شهدتها البلاد منذ فبراير الماضي.