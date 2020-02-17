وزير الدولة للإنتاج الحربي: الهدف الرئيسي للوزارة تلبية احتياجات القوات المسلحة

أكد اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، "أن الهدف الرئيسي لمؤسسة الإنتاج الحربي هو توفير احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والذخائر والمعدات؛ ومن أجل ذلك عملنا جميعًا بكل جد واجتهاد آملين أن نكون أحد قصص النجاح التي تتحقق في كافة ربوع الوطن".

وقال العصار، خلال افتتاح مصنع 300 الحربي التابع لشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية: "إن الطريق الذي رسمه لنا الرئيس السيسي، كان واضحًا تمامًا في ضرورة امتلاك كل جديد في تكنولوجيا التسليح في العالم؛ مستهدفين أن نصنع سلاحنا بأيدينا مدركين أن الطريق صعب ومليء بالتحديات ولكن متابعتكم المستمرة وتشجيعكم الدائم خير دافع لنا للمضي قدمًا لتحقيق هذا الهدف المنشود".

واستعرض اللواء العصار، إنجازات الوزارة منذ 2014، والمتمثلة في رؤية الإنتاج الحربي، كمؤسسة صناعية متطورة تعمل كمصدر رئيسي لتسليح قواتنا المسلحة، وتنتج قيمة مضافة للاقتصاد المصري والمشاركة في المشروعات القومية والتنموية في إطار "رؤية مصر 2030"، وكذلك ما تحقق من انجاز في هيكل وزارة الإنتاج الحربي.

وأضاف أن وزارة الإنتاج الحربي تضم الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والتي تشمل 17 مصنعًا تنتج الدبابات والعربات المدرعة والأسلحة والذخائر، وبها مركز نظم معلومات ومركز تميز عملي وشركة للمشروعات والإنشاء ونادي الإنتاج الحربي، بالإضافة إلى قطاعات حكومية للتدريب والمركز الطبي التخصصي والأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا.

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