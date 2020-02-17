مصدر بـ«التموين»: تسجيل 10 ملايين مواطن لأرقام هواتفهم على «دعم مصر»

التسجيل سيفيد أصحاب بطاقات الدعم .. ولا عقوبات على المتخلفين





علمت الشروق أن وزارة التموين مستمرة خلال الفترة الحالية في تلقي أرقام الهواتف المحمولة الخاصة بأصحاب البطاقات التموينية، أو أرقام أي فرد مقيد بالبطاقات التي تطلب منها الوزارة تسجيل أرقام هواتفهم من خلال رسالة "برجاء تسجيل رقم الموبايل" على ايصال صرف السلع والخبز.



وقال مصدر مسئول بوزارة في تصريحات لـ«الشروق» إن أعداد الأرقام المسجلة على موقع دعم مصر وصلت إلى ما يقارب الـ10 ملايين رقم حتى الآن.

وأضاف المصدر أنه بمجرد الدخول على الموقع يتم الضغط على خانة "سجل موبايلك" على أن يكون الرقم لصاحب البطاقة أو لأحد المستفيدين ومسجل باسمة لدى شركة المحمول، ويتم ادخال الرقم القومي، ورقم البطاقة التموينية، ثم إدخال رقم التليفون المحمول، والضغط على كلمة حفظ رقم المحمول.

وأرسلت الوزارة حسب المصدر للمواطنين الذين لم يسجلوا أي أرقام هواتف محمولة خاصة بهم، وليس لكافة البطاقات التموينية، نظرا لقيام عدد كبير من المواطنين المسجلين ضمن المنظومة التموينية بتسجيل أرقامهم خلال الأشهر الماضية، موضحا أن الوزارة تحرص على توفير وسيلة للتواصل مع المواطنين أصحاب البطاقات.

ومن المقرر، حسب المصدر، أن ترفض وزارة التموين أي طلبات لا تتضمن رقم الهاتف المحمول التابع لمقدم الطلب والمسجل باسمه، سواء لاستخراج بطاقات التموين الجديدة أو بدل الفاقد والتالف، خاصة وأن هناك عددا من طلبات المواطنين تم رفضها بسبب تقديمهم لأرقام هاتف محمول غير مسجلة بأسمائهم، سواء كانت مسجلة باسم شخص آخر أو غير مسجلة من الأساس، وبالتالي لم يكتمل طلبهم بنجاح.

وتهدف عملية تسجيل أرقام الهواتف لاستكمال بيانات المستفيدين، والتواصل مع أصحاب البطاقات لإبلاغهم بأي معلومات خاصة بمنظومة الدعم، وعدم تسجيل أرقام الهواتف على موقع دعم مصر لا يعني وقف البطاقات التموينية، وليس للأمر علاقة باستمرار صرف كافة المواطنين المقيدين بالمنظومة التموينية لحصص الدعم الشهرية، سواء للخبز أو السلع، ولا عقوبات على المتخلفين عن التسجيل على الإطلاق.