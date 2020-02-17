صندوق النقد الدولي: من الصعب التنبؤ بتداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستينا جورجيفا، اليوم الاثنين، أنه من الصعب التنبؤ بتداعيات فيروس "كورونا" على اقتصاد الصين والعالم في الوقت الحالي، مشددة على ضرورة وجود موقف وقائي في حالة انتشار "كورونا" بشكل أوسع.

وأضافت ـ خلال لقاء مع قناة "العربية" الإخبارية ـ أنه في حالة عدم احتواء الفيروس فإن ذلك سيؤثر على السياحة ، التي تعاني حالياً ، ونظرا لحجم اقتصاد الصين الذى يبلغ نحو 19% من الاقتصاد العالمي ، مما سيؤثر على الاقتصاد العالمي.

وأشارت إلى أن ما يدعو للقلق أنه في حالة انتشار "كورونا " في دول لديها أنظمة صحية ضعيفة، سيصعب احتواؤه، حيث إن الأنظار تتركز حاليا على سرعة احتواء "كورونا " وسرعة تأمين لقاح له، وأنه لحين اتضاح الصورة يتعين عدم الإدلاء بتصريحات وتوقعات.

وأوضحت أنه إذا تبين أن الفيروس ينتشر بشكل أوسع، مما سيتطلب تعاونا قويا من جانب منظمة الصحة العالمية التي دعت لضخ الأموال لتهيئة الأجواء لاتخاذ إجراءات "عالمية " إذ دعت الحاجة.