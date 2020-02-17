اللجنة المنظمة تبرر استبعاد محمد رمضان عن حفل مباراة السوبر

كشف سهيل العريفي، مدير إدارة الفاعليات بمجلس أبوظبي الرياضي ورئيس اللجنة المنظمة لكأس السوبر المصري، عن حقيقة إقامة حفل غنائي للمطرب محمد رمضان قبل مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك مساء الخميس المقبل، في مباراة السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، إذ يشارك الأهلي بصفته بطل الدوري، بينما يشارك الزمالك بصفته بطل الكأس.

وقال العريفي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «تِن»: «لا يوجود اتفاق مع محمد رمضان على إقامة أي حفل له قبل مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك».

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للسوبر: «لا يجوز أن نأتي بمحمد رمضان في حفل يستغرق 10 دقائق فقط او ربع ساعة، الوقت المتاح قبل مباراة السوبر سيكون قصير جدًا لإقامة حفل لأي فنان يحتاج وقتًا كبيرًا على المسرح».

في سياق آخر، أكد العريفي أن تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي زاد من إقبال جمهور الفريق على تذاكر مباراة السوبر المحلي، والتي يتبقى منها 30% من إجمالي عدد التذاكر المخصصة لهم.