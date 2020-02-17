«الصندوق» يخاطب البرلمان بشأن استقطاع جزء من مكافآت نوابه وفق القانون



بدأت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الاثنين، مناقشة مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي الجهات المعنية، وفي مقدمتهم رئيس مجلس إدارة الصندوق السيد علي غالي .

وقال غالي في الاجتماع إن الصندوق عقد ثلاثة جلسات، مضيفا أن رئيس الجمهورية «يتابع قرارات الصندوق كافة». وذكر أن إيرادات الصندوق المالية تجاوز المليار جنيه.

وتابع: وزارة المالية أعطت الصندوق مساعدة مالية في بداية عمل الصندوق قدرها 30 مليون جنيه.

وردا على تساؤلات من النواب حول آلية استثمار تلك الأموال، قال غالي: تم استثمار هذا المبلغ فى أذون الخزانة، حيث يتم الصرف من عائد تلك الأذون فى حين أن المبلغ الأصلى لم يتم الاقتراب منه.

وواصل الحديث عن موارد الصندوق، قائلا: بلغت تبرعات الأفراد والشركات لنا مليون و600 ألف جنيه، وهناك بعض البنود الأخرى خاصة بموارد للصندوق (ونص عليها القانون) معطلة مثل الحصول على قروض، حيث تلقينا توجيهات صريحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم اللجوء للاقتراض كوسيلة لتنمية الموارد.

وكفل القانون كذلك للصندوق، استقطاع نسبة من مكافآت أعضاء البرلمان، لتنمية موارده، وهو ما قال عنه غالي إن الصندوق خاطب الأمين العام لمجلس النواب بشأن ذلك البند.

وأضاف: موارد الصندوق من رسم تنمية الموارد بلغت 806 ملايين جنيه، كما بلغت التبرعات من 23 بنكا مصريا نحو 302 مليون جنيه، وكانت البداية بتبرع البنك الأهلى، وبنك مصر، وعندما تم عرض الأمر على رئيس الجمهورية أعطى توجيهاته لمحافظ البنك المركزى بضرورة أن تكون هناك مساهمة تضامنيه من البنوك، وبالفعل ارتفع الرقم إلى 302 مليون جنيه.

أما عن حصيلة طابع الشهيد، والمفروض - وفق القانون نفسه - على العديد من المعاملات، فقد بلغت 400 ألف جنيه فى شهر مارس 2019، وارتفعت الحصيلة في يناير الماضي إلى 9.9 مليون، بحسب غالي. كما لفت رئيس الصندوق إلى أن المصروفات، بلغت مليون و200 ألف جنيه، شاملة رواتب العاملين والمصروفات الإدارية، مشيرا إلى تبرع أعضاء مجلس إدارة الصندوق بقيمة مكافأة بدل الجلسات لصالح تنمية موارد الصندوق.

وفرض القانون - موضوع التعديل - ضريبة عن طريق لصق طابع قيمته خمسة جنيهات على: رخصة السلاح، ورخصة القيادة بأنواعها، ورخصة تيسير المركبات بجميع أنواعها، واستخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية، والتذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية، وتذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وتأشيرات الإقامة للأجانب، وتصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء داخل مصر أو خارجها، وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية، وعقود المقاولات والتوريدات الحكومية، وترخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص لها، وطلب حجز أرض أو وحدة سكنية من الأراضي التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة، على أن تؤول حصيلة قيمة الطابع إلى الصندوق.

وتتكون موارد الصندوق من: ٥٪ من حصيلة رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وحصيلة الغرامات المحكوم بها تطبيقا لهذا القانون، والتبرعات والهبات والوصاية والإعانات والمنح، وحصيلة الطابع المنصوص عليه بالقانون، وحصيلة المساهمات المنصوص عليها بالقانون نفسه، وعائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه، والقروض التي تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه، وكذلك استقطاع جزء من مكافأة أعضاء مجلس النواب.