«حماية الطفل» تحقق في واقعة إصابة فتاة الثانوي بكفر الشيخ من «لبن وقملة»

أصدر المهندس صبري عبد المنعم، منسق عام حماية الطفل بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، قرارًا بتشكيل لجنة من وحدة حماية الطفل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، لإعداد تقرير عن حالة الطالبة هيام محمد الشربيني، التي أصيبت بعدما صدمها "تروسيكل" يقوده طفلين «لبن، وقملة 17 سنة»، في أحد الشوارع العمومية بالمدينة.

وانتقل منسق عام حماية الطفل بديوان عام محافظة كفر الشيخ إلى قسم العظام بمستشفى كفر الشيخ العام، لرصد الحالة الصحية للطالبة هيام، تمهيدًا لإعداد تقرير بذلك، وتقديمه إلى الدكتورة عزة عشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ونيابة الأحداث في كفر الشيخ، بناءً على طلب وكيل النيابة إسماعيل خضر.

وكان مباحث قسم ثان شرطة كفر الشيخ ألقت القبض على متهمين "يوسف أ. ا. ع. ا" وشهرته، "لبن" 16 سنة، و"يوسف. ش. م. ب" 17 سنة وشهرته "قملة"، يقيمان بدائرة القسم.، لتسببهما في إصابة هيام محمد الشربيني - 17 سنة" طالبة بالصف الثالث الثانوي، تقيم بدائرة القسم، بكسور وجروح في أنحاء متفرقة من الجسد، بادعاء اصطدامها بتروسيكل ومعاكستها، وتم تحرير محضر بالواقعة.