إقليم كردستان العراق: نجاة 3476 إيزيديا من قبضة داعش

أعلن مكتب إنقاذ المختطفين الإيزيديين في حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، نجاة 3530 إيزيديا حتى الآن من قبضة تنظيم داعش بعد اختطافهم إثر اجتياح التنظيم مدينة سنجار منتصف أغسطس عام 2014.

وذكرت آخر إحصائية "معتمدة لدى الأمم المتحدة" تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منها أنه "كنتائج لجرائم بشعة اقترفها مسلحو تنظيم داعش بحق الإيزيديين، منذ أغسطس 2014 فقد بلغ عدد النازحين 360 ألف نازح من أصل 550ألف إيزيدي، فيما قتل 1293 كما بلغ عدد الايتام 2745".

ولفت المكتب إلى أن "عدد المقابر الجماعية المكتشفة في سنجار حتى الآن هو 81 مقبرة جماعية، إضافة الى العشرات من مواقع المقابر الفردية"، مبيناً أن "عدد المزارات والمراقد الدينية المفجرة من قبل داعش بلغ 68 مزاراً، أما عدد الذين هاجروا إلى خارج البلد فيقدر بأكثر من 100ألف شخص".

وتابع المكتب قائلا إن "عدد المختطفين هو 6417 منهم: 3548 من الإناث و2869 من الذكور".

ومضى بالقول إن "أعداد الناجيات والناجين من قبضة إرهابيي داعش بلغ 3530 شخصا، منهم 1199 امرأة، و339 رجلاً، و1041 من الأطفال الإناث و951 من الأطفال الذكور"، مبيناً أن "عدد الباقين هو 2887 شخصا، منهم 1308 من الإناث و 1597 من الذكور".