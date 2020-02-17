هيئة الكتاب تصدر «أزرق رمادي» للقاصة السورية غفران طحان

صدرت عن هيئة الكتاب مجموعة قصصية جديدة للقاصة السورية غفران طحّان بعنوان "أزرق رمادي"، تحتوي على 22 قصة قصيرة، توزعت على ١١٠ صفحات من القطع المتوسط، وتتضمن قصصًا اجتماعية وإنسانية تجمع بين الواقعي والخيالي والغرائبي، في اختزال رمزي لواقع الحرب الذي تحياه سورية منذ عقد من الزمان في جميع مدنها وقراها بشكل عام، وفي حلب -مدينة القاصة- بشكل خاص.

يشكل الموت والحلم السمتين الأساسيتين اللتين تتكئ عليهما القصص ، ومن حيث اللغة والأسلوب، فالقاصة تستخدم لغة دقيقة ورشيقة تعبر عن مراميها ، ومن عناوين القصص: (حلم السمكة، اختبارات القتل، علبة الأحلام، نبت لك قلب، شهيد، حكاية مقبرة).

وتعد هذه المجموعة هي الثالثة للقاصة غفران طحان، إذ سبق أن صدر لها مجموعتان قصصيتان، الأولى بعنوان "كحلم أبيض"، وصدرت عام ٢٠٠٩ عن دار تالة بدمشق، والثانية "عالم آخر يخصني" صدرت عام ٢٠١٤ عن دار نون في حلب.

كما صدر للكاتبة "حلم يغفو على مطر" عام ٢٠١٦ عن دار أرواد في طرطوس، وهو كتاب نثري مفتوح على القصة والخاطرة والتأملات.