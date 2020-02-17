المرصد السوري: للمرة الأولى منذ 8 سنوات حلب خالية من المسلحين

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتمكن القوات السورية من السيطرة على 32 منطقة بضواحي حلب خلال الساعات الماضية بالاضافة إلى ما تم السيطرة عليه خلال 3 أسابيع الماضية، عقب انسحاب الفصائل المسلحة منها، لتصبح حلب مؤمنة من سقوط القذائف وخالية من أي تواجد للمقاتلين بعد أكثر من 8 سنوات.

وذكر المرصد، أن العملية العسكرية الواسعة لقوات النظام وروسيا في حلب وإدلب خلال 3 أسابيع، أسفرت عن سيطرة القوات السورية على أكثر من 215 منطقة في ريفي إدلب وحلب، حيث تم السيطرة على 114 منطقة في حلب، و102 منطقة في إدلب، وذلك بإسناد جوي وبري روسي، بالإضافة لاتفاقات اقليمية أفضت لانسحاب الفصائل من عشرات المناطق.

ووثق المرصد السوري خسائر بشرية فادحة بين طرفي القتال على خلفية الاشتباكات التي اندلعت منذ الـ 24 من الشهر الماضي، حيث بلغ تعداد قتلى قوات النظام 591، بينما بلغ تعداد المسلحين الذين قتلوا 659، بالاضافة إلي مقتل 14 تركي جراء قصف صاروخي من قبل قوات النظام على مواقعهم في ريف إدلب.

يشار إلى أنه منذ عام 2012، تقع حلب وإدلب تحت سيطرة قوات المعارضة الموالية لتركيا.