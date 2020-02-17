تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، غدا الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التكميلية لدائرتي قسم الجيزة أول بمحافظة الجيزة، ومركز ملوي بمحافظة المنيا.

وكان تصويت المصريين في الخارج يومي 7 و8 فبراير الجارى، وفي الداخل يومي 11 و12 من نفس الشهر، أعقبها موعد التقدم بالتظلمات للجنة العامة وإحالتها للهيئة في موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان الحصر العددي للأصوات، تمهيدا لإعلان النتيجة.

وفي حالة الإعادة تستأنف الدعاية يوم 18 فبراير الجارى، والطعن على قرار إعلان النتيجة يومي 19 و20 من ذات الشهر، وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون في الفترة من 21 فبراير حتى الأول من مارس المقبل.

وستكون فترة الصمت الدعائي للإعادة للمصريين في الخارج في 5 مارس المقبل في تمام الساعة 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي لكل دولة، فيما يجري تصويت المصريين بالخارج يومي 6 و7 مارس.. وتستأنف الدعاية الانتخابية بالداخل يوم 8 مارس، على أن يبدأ الصمت الدعائي يوم 9 مارس، وتبدأ عملية التصويت بالداخل يومي 10 و11 مارس، وصولا إلى إعلان النتائج في موعد أقصاه 17 مارس المقبل.

وجرت الانتخابات بالدائرة الأولى بالجيزة من خلال 87 لجنة فرعيه تضم 266 ألفا و396 ناخبا، وبدائرة ملوي بالمنيا من خلال 153 لجنة فرعية تضم 444 ألفا و867 ناخبا، جرت تحت إشراف قضائى كامل من حوالي 300 من أعضاء الجهات والهيئات القضائية اضطلع بعضهم بالمهام الموكلة إليه من إعداد وقبول أوراق الترشح وفحصها، كما يعاونهم حوالي 1000 موظف من العاملين بالدولة.