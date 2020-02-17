ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و10 سفن بضائع عامة، بينما غادرته 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة؛ ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة.

وذكرت هيئة الميناء، في بيان اليوم الاثنين، أن قطارين غادرا الميناء بحمولة إجمالية 2642 طن قمح، وغادرته 883 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 46 ألفًا و85 طن بضائع عامة منها 134 سيارة نقل محملة بـ6345 طن قمح؛ ليصل وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 71 ألفًا و195 طنًا وفي مخازن القطاع الخاص 96 ألفًا و271 طنًا.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 5709 أطنان فوسفات، و4978 طن رمل، و3800 طن زيت و6000 طن يوريا، فيما شملت حركة الوارد من البضائع العامة 3562 طن خشب، و4844 طن حديد، و17464 طن ذرة، و7750 طن قمح و2028 طن كلوريد كالسيوم.‎