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عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو، مساء أمس الأحد، لوصول عاصفة «دينيس» إلى الساحل الفرنسي.

وهطلت أمطار غزيرة وهبت عواصف عاتية عقب اجتياح العاصفة «دينيس» بريطانيا بعد أسبوع واحد من العاصفة كيارا، التي أدت إلى تعطيل حركة النقل وإغراق منازل بالمياه وقطع الكهرباء عن الآلاف.

وأطلق صباح الأحد نحو 200 إنذار بفيضانات فى منطقة تمتد من جنوب اسكتلندا إلى كورنوال في جنوب غرب إنجلترا، كما بلغت سرعة الرياح فى أبيردارون فى جنوب ويلز 145 كلم بالساعة.

وعُلقت مئات الرحلات الجوية من وإلى المملكة المتحدة، كما أُلغيت رحلات القطارات فى جنوب ولاية ويلز بسبب تجمّع المياه على سكك الحديد أيضاً.

ووضع مكتب الأرصاد الجوية البريطاني صباح الأحد، منطقة جنوب ويلز في حالة تأهب قصوى بسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة.