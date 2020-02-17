﻿حزب الأمة القومي وحركة العدل و المساواة بالسودان يتجهان نحو التحالف الاستراتيجي

اتفق حزب "الأمة القومي" السوداني و "حركة العدل و المساواة"، على تكوين لجنة مشتركة للاتصال ومراجعة التفاهمات والمواقف المشتركة السابقة، بهدف تطوير العلاقة بين التنظيمين وتعزيزها، نحو بناء تحالف استراتيجي بينهما.

وقال معتصم أحمد صالح، الناطق الرسمي حركة العدل والمساواة، في بيان اليوم الاثنين، إن الجانبين اجتمعا في جوبا، بمبادرة من حزب "الأمة القومي"، لبحث العلاقات المشتركة بين التنظيمين وسبل دعمها وتطويرها، وكيفية الدفع بالعملية السلمية الجارية في جوبا، وسبل تطوير و إصلاح تحالف نداء السودان (أحد مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير) كتحالف استراتيجي، فضلا عن العلاقة مع تلك القوى، وسبل تطويرها لدعم الاستقرار في السودان.

وأوضح أن الاجتماع ناقش "تعقيدات الوضع السياسي والمخاطر المحدقة بالسودان"، منوها بأن اللقاء سادته أجواء من الصراحة و الوضوح والتحليل الموضوعي للأوضاع في السودان.