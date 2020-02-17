انتقادات لبريطانيا لدعوتها شركة هايكفيجن الصينية لمعرض أمني

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تعرضت الحكومة البريطانية لانتقادات اليوم الاثنين بسبب السماح لشركة تكنولوجيا صينية مدرجة على القائمة السوداء الأمريكية ومتخصصة في المراقبة للانضمام إلى معرض تجاري حول الشرطة والأمن.

وقال مؤتمر الإيغور العالمي ومقره ميونخ على موقع تويتر "إنه أمر محبط للغاية من الحكومة البريطانية"، وذلك ردا على تقارير أفادت بأن شركة "هايكفيجن" الصينية ستشارك في معرض الأمن والشرطة لعام 2020 المقرر عقده الشهر المقبل في مدينة فارنبرة جنوب إنجلترا.

يذكر أن شركة "هايكفيجن" ومقرها مدينة هانغتشو الصينية يعمل بها 34 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، وهي تدير مراكز أبحاث في بريطانيا وكندا.

وتصف الشركة نفسها بأنها "أكبر مزود في العالم لمنتجات وحلول الأمن المبتكرة" حيث تتخصص في أنظمة مراقبة الفيديو.

ووضعت وزارة التجارة الأمريكية شركة "هايكفيجن" وغيرها من الشركات الصينية في قائمة سوداء بسبب صلاتها بمعسكرات احتجاز قالت منظمات حقوق الإنسان إنها تستخدم "لإعادة تعليم" بالقوة لنحو مليون شخص من أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانج غرب الصين.

وكتبت ناتالي بينيت، عضو حزب الخضر البريطاني بمجلس اللوردات، على موقع تويتر إن "الأمن يتحقق من خلال دعم حقوق الإنسان والديمقراطية".

وأضافت إن قرار الحكومة البريطانية السماح لشركة "هايكفيجن" بالمشاركة في معرض الأمن "منهج خاطئ بمقدار 180 درجة".