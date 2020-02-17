مسؤولون في ميانمار يبحثون عن سائحين صورا فيديو جنسي أمام معبد بوذي

يقول مسؤولون في ميانمار إنهم يسعون إلى محاكمة سائحين اثنين قاما بتصوير أنفسهما وهما يمارسان الجنس أمام معبد بوذي في مدينة باجان التاريخية القديمة الواقعة بوسط ميانمار، ثم قاما بتحميل مقطع الفيديو الخاص بهما على الإنترنت.

وقال مسؤول لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ)، إن وزارة الآثار في ميانمار قامت من جانبها بإبلاغ الشرطة بشأن السائحين الاثنين، بموجب قانون ضد إهانة الاديان، تصل عقوبته القصوى إلى السجن لمدة عامين.

من ناحية أخرى، تسببت الواقعة في إصابة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد بحالة من الغضب، حيث دعوا إلى إلقاء القبض على السائحين الاثنين.

ولم يستدل على أسماء أو مكان وجود السائحين الاثنين، اللذين كتبا على الانترنت إنهما من إيطاليا ويبلغان من العمر 23 عاما.

يذكر أن هذه ليست المرة ليست الأولى التي يخالف فيها الأجانب السلطات في ميانمار، فيما يعتبر اهانة من جانبهم للبوذية، الديانة الرئيسية في البلاد.

وكان قد تم ترحيل سائح إسباني في عام 2016 بعد أن لاحظ رهبان في باجان وجود وشم لبوذا على ساقه. كما أمضى شخص نيوزيلندي أكثر من عام في السجن بعد أن استخدم صورة لبوذا يرتدي سماعات للرأس، بهدف الترويج لحانة يمتلكها في يانجون في عام 2014.