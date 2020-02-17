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انكماش الاقتصاد الياباني بعد زيادة الضرائب

أرشيفية
أرشيفية
طوكيو - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 17 فبراير 2020 - 2:07 ص | آخر تحديث : الإثنين 17 فبراير 2020 - 2:07 ص

انكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3ر6 بالمئة خلال الربع الأخير من عام 2019 بعد زيادة ضريبة الاستهلاك في البلاد.


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