انكماش الاقتصاد الياباني بعد زيادة الضرائب

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انكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3ر6 بالمئة خلال الربع الأخير من عام 2019 بعد زيادة ضريبة الاستهلاك في البلاد.