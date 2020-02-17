مطار شرم الشيخ يستقبل 374 سائحا بالورود وأنغام الموسيقى

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، أول رحلتين تابعة لشركة " TUI " البريطانية، و التي تعد أولى رحلات الطيران الإنجليزي "الشارتر"، القادمة من مطار لندن جاتويك، وعلي متنها 184 راكبا، ومطار مانشستر، وعلى متنها 190 راكبا، وجرى رش الطائرتين بالمياه كتقليد متبع عالميًاً في استقبال أولي الرحلات بالمطارات.



وكان في استقبال الطائرتين الطيار خالد عبد السلام، مدير مطار شرم الشيخ الدولي، ولفيف من قيادات محافظة جنوب سيناء، وعدد من مسئولي الشركة المصرية للمطارات.



وجرى استقبال الركاب بالورود، وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم، وبعض الكتيبات الخاصة بأهم المعالم السياحية بمدينة شرم الشيخ، فضلًا عن عزف بعض الأنغام الموسيقية، وتقديم فقرات ترفيهية من الفلكلور الشعبي في صالة الوصول الدولية.



وأعرب طاقم الطائرتين والركاب ومسئولي شركة الطيران الإنجليزية، عن سعادتهم البالغة بحفاوة الاستقبال من جانب المسئولين بمحافظة جنوب سيناء، ومطار شرم الشيخ الدولي.



ووجه وزير الطيران المدني الطيار محمد منار، بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للطائرتين، وسرعة إنهاء إجراءات وصول الركاب وحسن الضيافة.



ومن المقرر أن تيسر الشركة 3 رحلات أسبوعيًا تابعة لشركة "TUI " قادمة من مطار لندن جاتويك إلى شرم الشيخ خلال الموسم الشتوي الحالي حتى ٢٥ مارس المقبل.



الجدير بالذكر، أن الحكومة البريطانية وافقت على استئناف الرحلات الجوية الإنجليزية في أكتوبر الماضي إلى مطار شرم الشيخ الدولي مرة أخرى بعد توقف استغرق 4 سنوات، وذلك عقب تدعيم وتعزيز المنظومة الأمنية بالمطارات المصرية ، فضلا عن إشادة كافة الجهات الدولية المتخصصة بالإجراءات الأمنية والتأمينية المتبعة بتلك المطارات.