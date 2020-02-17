الغضبان يلتقي الأنبا تادرس مطران بورسعيد

زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الأنبا تادرس مطران بورسعيد تم خلالها مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة ببورسعيد ودور الكنيسة في حملات التوعية والتثقيف للشباب في هذه المرحلة الهامة من تاريخ الوطن للتصدي للشائعات ومروجي فتن حروب الجيل الرابع.

وأكد المحافظ على أهمية دور المساجد والكنائس في مهمة التوعية بكافة متطلبات بناء الفرد والمجتمع بالمحافظة، والمساهمة في زيادة وعي المواطن بجميع قضايا الوطن، سعيا للحفاظ على مقدراته وسلامة أمنه القومي.

وأكد المحافظ أن إعادة ترميم الكاتدرائية يدخل في إطار اهتمام المحافظة للحفاظ على المباني التراثية لدور العبادة الاسلامية والمسيحية والتي تعد منارات دينية وثقافية تلعب دورًا ثقافيًا في تأسيس الاستقرار والانتماء للوطن.

من جانبه، قدم الأنبا تادرس مطران بورسعيد، الشكر إلى محافظ بورسعيد على تلك الزيارة، مشيدًا بالتغيير الكبير الذي شهدته المحافظة خلال الفترة الماضية، والتي شهدت العديد من المشروعات التنموية والقومية والخدمية.