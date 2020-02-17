محكمة ألمانية توقف الاستعدادات لبناء مصنع لشركة تيسلا قرب برلين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أمرت محكمة ألمانية، أمس الأحد، بالوقف الفوري لإزالة غابة قرب برلين لإقامة مصنع لشركة "تيسلا" الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية.

وقالت المحكمة العليا في برلين - براندنبورج قولها إنها ألغت حكم محكمة أدنى درجة ضد مجموعة جرونه ليجا براندنبورج البيئية، التي طالبت بالوقف الفوري لعملية إزالة الغابة التي سيتم بناء مصنع تيسلا فيها، حسبما أفادت وكالة (بلومبرج) للأنباء.

وذكرت المحكمة أيضا أنه من المتوقع أيضا صدور قرار بشأن إجراءات الشكوى خلال الأيام المقبلة.

وقام عمال بالفعل بتمشيط أراض تقدر بمساحتها بحوالي 150 ملعب كرة قدم من الغابات وأزالوا معظم الذخيرة التي ترجع إلى الحرب العالمية الثانية التي وجدت هناك. وتتضمن الشروط البيئية لإقامة المشروع إبعاد أو نقل الذئاب والخفافيش والثعابين والسحالي حتى انتهاء البناء.