سوريا تعلن استئناف تشغيل مطار حلب الدولي

أعلن وزير النقل السوري علي حمود، اليوم الاثنين، عودة تشغيل مطار حلب الدولي، موضحا أول رحلة جوية ستكون من دمشق إلى حلب، الأربعاء المقبل.

وتابع حمود أنه سيتم مع برمجة رحلات إلى القاهرة ودمشق خلال الأيام القليلة القادمة، وفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وكان الجيش السورى قد استعاد السيطرة على عشرات القرى والبلدات فى ريف حلب الغربى والشمالى الغربى، وذلك بعد سلسلة من العمليات العسكرية المركزة فى المنطقة ضد فصائل المعارضة المسلحة، مؤكدا استمراره فى تقدمه الميدانى.

وقالت القيادة العامة للجيش السورى فى بيان: "بواسل جيشنا تمكنوا من تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية، وبزمن قياسى استعيدت السيطرة التامة على عشرات القرى والبلدات فى ريف حلب الغربى والشمالى الغربى، ومنها: بلدة الشيخ على ـ الفوج 46 ـ أورم الكبرى وأورم الصغرى ـ كفرناها ـ كفر داعل ـ كفر حمرة ـ بشنطرة ـ بابيص ـ معارة الأرتيق ـ عويجل ـ حريتان ـ حيان ـ عندان ـ بيانون ـ الليرمون، وعدد كبير من الجمعيات السكنية والمعامل والمفارق والتلال الحاكمة".

وتابع البيان: "إضافة إلى فتح معبرى (ميزنار ومجيرز) فى الريف الغربى لحلب ومدينة سراقب لتأمين خروج المواطنين المدنيين بسلام ووضع نهاية لكابوس الإرهاب التكفيرى الذى كان مخيما عليهم طيلة السنوات الماضية".