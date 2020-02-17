سيميوني يكشف موقف كوستا من المشاركة أمام ليفربول

أكد دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، أن الإسباني دييجو كوستا، مهاجم فريقه من المحتمل أن يلعب مباراة الغد أمام ليفربول في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، بعد عودته من الإصابة التي يغيب على إثرها منذ شهر نوفمبر الماضي.

وقال سيموني خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول: "دييجو كوستا يتحسن ويتدرب معنا جيدًا، إنه واحد من 19 لاعبًا تم استدعاؤهم للمشاركة في المباراة".

وأضاف: "المباراة ستكون مهمة صعبة بالنسبة لأتليتكو ​​مدريد حيث نصطدم بفريق يبدو أنه لا يمكن إيقافه، ولكن المباريات تُربح على أرض الملعب".

وتابع: "لا أشعر بالتشاؤم، أشعر بالتفاؤل والدافع، الملعب سيكون ممتلأ، ولدينا لاعبون أصحاب مستوى عال".

وأثنى سيموني على الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، حيث قال: "أتذكره مع فريق بوروسيا دورتموند، والآن مع ليفربول، وأحب هذا الفريق للغاية، ومعجب به جدا".

وتعد مواجهة الغد الثلاثاء، بين ليفربول وأتلتيكو هي المباراة الرسمية الأولى بين كلوب وسيميوني.