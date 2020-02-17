الجيش السوري يواصل تقدمه بريف حلب الغربي ويحرر قرى «بسرطون» «وحور» و«عنجارة»

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وسعت وحدات الجيش السوري عملياتها العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية بريف حلب الغربي وحررت قرى "بسرطون" و"حور" و"عنجارة"، بعد تكبيد الإرهابيين خسائرا بالأفراد والعتاد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية /سانا/ أن وحدات الجيش واصلت ملاحقة فلول الإرهابيين على محاور العمليات العسكرية بريف حلب الغربي والشمالي الغربي محققة مزيدا من التقدم بسيطرتها على قرى بسرطون وحور وعنجارة بريف حلب الغربي.

كما نفذت الوحدات المتقدمة رمايات مدفعية وصليات صاروخية على فلول الإرهابيين في عمق مناطق انتشارهم بالريف الغربي والشمالي الغربي محققة إصابات مباشرة في صفوفهم وتدمير تحصينات لهم.

وأعلنت القيادة العامة للجيش اليوم أن الجيش استعاد السيطرة التامة على عشرات القرى والبلدات في ريف حلب الغربي والشمالي الغربي ويواصل تقدمه الميداني للقضاء على ما تبقى من تنظيمات إرهابية.