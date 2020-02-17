محافظ بني سويف يتفقد مشروع تطوير كورنيش النيل لتحويله لمنطقة جذب سياحي

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الجانب الشرقي على النيل المواجه لكورنيش النيل، ضمن برنامجه الميداني المتواصل للوقوف على أرض الواقع المقومات السياحية بالمحافظة، حيث بحث ميدانيا مميزات موقع المنطقة في الجهة الشرقية والميزات النسبية التي تتوفر لها، ضمن دراسة مقترحة تهدف لاستغلال المنطقة وتحويلها لكورنيش حضاري، في إطار الاستراتيجية المتكاملة للنهوض بالمحافظة سياحيا، من خلال تحقيق الاستغلال الأمثل للمقومات السياحية المتوافرة، وإعداد برنامج سياحي متكامل يوضع في مكانة متميزة على الخريطة السياحية المصرية.

وأكد المحافظ أن العمل الفعلي جاري لتحويل هذا البرنامج إلى واقع عملي ومقومات حقيقية، من خلال المضي قدما في مشروع تطوير كورنيش النيل لتحويل المنطقة لمتنفس حضاري ومنطقة جذب سياحي.

وأضاف غنيم أنه جاري اتخاذ الخطوات والدراسات اللازمة للبدء في تطوير منطقة واحة وهرم ميدوم الذي يعد حلما بعيد للمواطن السويفي، ووضع تصور عملي ذو جدوى اقتصادية للتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير محمية كهف سنور، وتحويل المنطقة لمزارات سياحية لائقة، والمضي قدما في ملف للترويج لمنطقة الحيبة التي تم تخصيصها لمنتجع سياحي وهى قريبة من محمية كهف سنور تبعد 37 كم، والدفع بمشروع تطوير قصر ثقافة شرق النيل وهو مشروع متوقف.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة بني سويف أعدت منذ شهريين مسح شامل للميزات النسبية والتنافسية المتوافرة للمحافظة لوضع استراتجية تنموية لـ5 سنوات مقبلة، وتشمل كافة القطاعات والمجالات التنموية، وإعداد استراتيجية للتنمية السياحية هدفها إدراج مقومات المحافظة السياحية على خريطة السياحة المصرية، ضمن مشروع طموح لتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة، وتحقيق نقلة نوعية بالمحافظة في مختلف المجالات.