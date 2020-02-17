بكين: لا نزاعات جيوسياسية أو منافسة بين الصين والدول الأعضاء بالناتو

أعربت الصين -اليوم الاثنين- عن تقديرها لتصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج بأن الحلف لا ينظر لبكين كخصم وإبدائه استعداد الحلف لتعزيز علاقاته معها..مؤكدة عدم وجود نزاعات جيوسياسية أو منافسة بين الصين والدول الأعضاء بالناتو.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ تعقيبا على مباحثات ستولتنبرج مع عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" على هامش مؤتمر ميونخ للأمن التي قال فيها إنه على الرغم من التنمية السريعة التي حققتها الصين فإن الناتو لا ينظر إليها كخصم ومستعد لتعزيز العلاقات معها.

وقال شوانغ : إن الصين ملتزمة بالتنمية السلمية والتعاون متبادل المنفعة، وتتمسك بسياسة دفاع وطني ذات طبيعة دفاعية..مشيرا إلى عدم وجود نزاعات جيوسياسية أو منافسة بين الصين والدول الأعضاء بالناتو.

وأضاف: "نأمل أن يواصل الناتو دعم وجهة نظر إيجابية تجاه الصين واعتبارها دولة صديقة وشريكة"، مؤكدا استعداد الصين لتعزيز الحوار والتعاون مع الناتو على أساس المساواة والاحترام المتبادل.