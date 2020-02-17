رفع 5 آلاف طن قمامة وإزالة 740 حالة إشغال بمراكز الفيوم خلال أسبوع

أعلنت محافظة الفيوم، عن رفع 4 آلاف و933 طن قمامة، وإزالة 740 حالة إشغال متنوعة، وتركيب وصيانة 1265 كشاف إنارة، في حملات للنظافة ورفع الإشغالات خلال الأسبوع الماضي بمراكز الفيوم وسنورس ويوسف الصديق.

وأوضح أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أنه تم تنفيذ 17 حملة مكبرة للنظافة خلال الأسبوع الماضي، شملت مدينة الفيوم وقرى دمو، ودسيا، والعدوة، واللاهون، وسيلا، والزاوية، وكفور النيل، وحي زهراء دمو، والحي المتميز، أسفرت عن رفع 2264 طن قمامة ومخلفات بناء، لافتا إلى إزالة 239 حالة إشغالات متنوعة لعوائق حديدية وإعلانات مخالفة، وتركيب وصيانة 619 كشاف إنارة بنواحي المركز، بالإضافة إلى غرس 237 شجرة بطرق وشوارع المركز، وإنشاء وتطوير وصيانة 5 ميادين.

وكشف المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، أن الحملات التى تمت خلال الأسبوع الماضي تمكنت من رفع 2394 طن قمامة وأتربة ومخلفات مباني، وإزالة 308 حالات إشغالات متنوعة بمدينة سنورس والوحدات المحلية التابعة للمركز، كما تم تركيب وصيانة 284 كشاف إنارة، فضلا عن تجميل وتطوير أحد الميادين، وغرس 40 شجرة زينة.

ومن جانبه، قال المحاسب كمال سلومة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، أن المركز نفذ حملة مكبرة للنظافة تمكنت من رفع 275 طن قمامة ومخلفات بناء، ورفع 193 حالة إشغالات متنوعة، كما تم صيانة وتركيب 362 كشاف إنارة، فضلا عن إنشاء وصيانة وتطوير 4 ميادين وغرس 50 شجرة على الطرق بنواحي المركز.